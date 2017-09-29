Raceway Heat, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Hızlı arabaların yer aldığı oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz.

Araba yarışı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Raceway Heat, birbirinden hızlı arabaların ve zorlu pistlerin yer aldığı bir oyundur. Aksiyon ve macera dolu bir kurguyla karşımıza çıkan oyunda diğer arabaları geçmeye çalışıyorsunuz. Nitronuzu en uygun zamanda kullanarak avantaj kazanabileceğiniz oyunda dilediğiniz arabayı kullanabiliyor ve özelleştirebiliyorsunuz. Keyifli bir deneyim sunan Raceway Heat'i mutlaka denemenizi de öneririm. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunu çocukların da beğenerek oynayabileceğiniz söyleyebilirim. Gerçekçi bir atmosfer sunan bu oyunda gerçekten yarışıyormuş gibi hissedebiliyorsunuz.

Raceway Heat Özellikleri

Yüksek kaliteli arabalar

Gerçekçi oyun atmosferi

Yüksek çözünürlüklü grafikler

Basit oyun kontrolleri

Raceway Heat oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.