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Racing Heroes 230 (ios)
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  5. Racing Heroes - iPhone ve iPad İçin Para Ödüllü Araba Yarışı Oyunu

Racing Heroes

230
ios
Racing Heroes
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Haftalık gerçek para ödüllü turnuvalar düzenleniyor.

Racing Heroes, yarıştıkça para kazanacağınız online araba yarışı oyunu. Türk yapımı olan ve Türkçe dil desteğiyle gelen araba yarışı oyununda sokaklarda özgürce gezmekten trafikteki araçları birbirine katmaya, hız sınırını alt üst etmekten zorlu görevlere girmeye her türlü aksiyonu yaşıyorsunuz. Arcade ve simülasyon yarışı; Tüm yarış tutkunlarına hitap eden bir yapım. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

iPhone ve iPad’de oynanabilen online birçok araba yarışı oyunu mevcut. Türk yapımı kaliteli yarış oyunlarının da sayısı bir hayli fazla lakin Racing Heroes, yarışarak para kazanabileceğiniz tek online araba yarışı oyunu. Ferrari, Mercedes, Lamborghini, BMW, Mustang dahil tüm dünyaca ünlü üreticilerin lisanslı olmasa da modelini görünce çıkaracağınız spor arabaları bulunuyor. Arabalar, özelleştirilebiliyor ve geliştirilebiliyor. Farklı birçok oyun modu var. İster görevleri tamamlamaya çalışın, ister zaman sınırlı yarışlarda ne kadar hızlı olduğunuzu görün, ister trafikli yolda kuralsız yarışın, isterseniz de gerçek dünya sürüş keyfini yaşayın.

Şehir dışında orman, çöl, karlı hava haritaları içeren oyun, her sürüş tarzına uygun kontrol sistemi ve aracı farklı açılardan görmenizi sağlayan kamera açıları sunuyor.

 

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