Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Raft Survival: Ultimate, tamamen ücretsiz olarak oynanmaktadır.

Hayatta kalmak için mücadele edeceğimiz Raft Survival: Ultimate’de bizleri hareketli dakikalar bekliyor. Sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda kalacak yer inşa edecek, hayatta kalabilmek için beslenecek ve kendimize yeni bir yaşam alanı oluşturacağız.

Gece ve gündüz döngüsünün yer aldığı oyunda, bizden istenilen görevleri yerine getirirken diğer bir yandan da yaşam alanımız için uğraş vereceğiz. Kaliteli grafikler ve geniş içerikler ile karşımıza çıkan mobil oyun, sadece Android platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır. Vade tarafından sunulan oyunda, aksiyon sahneleri de bizleri büyüleyecek.

Oyun içerisinde denizin kenarında avlanırken, çeşitli tehlikerle karşı karşıya kalacağız. Bu tehlikelerden birisi de aç kalmış köpek balıkları olacak. Oyuncular bu balıklar ile yakın temasa geçmemeli ve mücadele etmemeliler.

Denizin kenarına sahil tarzında bir yapı inşa edilerek, balık avlanabilir ve karakterimizin güvenliğini sağlayabiliriz. Oyun içerisinde işimize yarayacak çok sayıda silah ve ekipman yer alacak.