Mobil rol oyunları arasında yer alan ve hızla kitlesini genişletmeye devam eden RAID: Shadow Legends ücretsiz olarak yayınlandı.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular 16 fakrlı grup arasından efsanevi karakterleri seçebilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler. Yüzlerce farklı Şampiyonla inanılmaz gerçekçi bir fantazi Rol yapma oyunu dünyasına katılacağımız yapımda savaşlar hiç olmadığı kadar zorlu geçecek.

Zorlu arena savaşlarında oyuncular birbirinden farklı oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve dengeli olan takımlar savaşın galibi olacaklar. Oyuncular özel ekipmanlar ile karakterlerini geliştirebilecek ve eskisinden de daha güçlü bir yapıya sahip olabilecekler.

Yapım içerisinde Büyücü, Derigezen, Ölümsüz, Şövalye, Elf ve daha birçok grup içerisinden ekibimizi oluşturabileceğiz. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.