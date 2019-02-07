İndir 233.30 MB
RAID: Shadow Legends 1.1.0 (ios)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. RAID: Shadow Legends - İOS İçin Rol Oyunudur

RAID: Shadow Legends

1.1.0
ios
RAID: Shadow Legends
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Teleria dünyasını kurtarmak için savaşacağız.

Mobil rol oyunları arasında yer alan ve hızla kitlesini genişletmeye devam eden RAID: Shadow Legends ücretsiz olarak yayınlandı.

İki farklı mobil platformda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular 16 fakrlı grup arasından efsanevi karakterleri seçebilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler. Yüzlerce farklı Şampiyonla inanılmaz gerçekçi bir fantazi Rol yapma oyunu dünyasına katılacağımız yapımda savaşlar hiç olmadığı kadar zorlu geçecek.

Zorlu arena savaşlarında oyuncular birbirinden farklı oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve dengeli olan takımlar savaşın galibi olacaklar. Oyuncular özel ekipmanlar ile karakterlerini geliştirebilecek ve eskisinden de daha güçlü bir yapıya sahip olabilecekler.

Yapım içerisinde Büyücü, Derigezen, Ölümsüz, Şövalye, Elf ve daha birçok grup içerisinden ekibimizi oluşturabileceğiz. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü