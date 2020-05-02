Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oyuncularına beğenisine sunulan Raising Rank Insignia günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Raising Rank Insignia ile basit kontroller eşliğinde sayısız savaşa girecek, düşmanın savaş uçaklarını ve tanklarını etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Tabii bu ara da bizler de savaş uçakları, savaş gemileri ve savaş tankları üretebilecek ve düşman üzerinde kullanabileceğiz.

Play Store üzerinde 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından oynanıyor.

Piksel grafikler eşliğinde oynanan yapım kitlesini artırmaya devam ediyor.