İki farklı mobil platformda oyunculara eğlence ve macera yüklü bir atmosfer sunan Rakoo's Adventure mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, mobil platformun ünlü isimleri arasında yer alan Playdigious imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Tamamen ücretsiz olarak kitlesini genişletmeye devam eden yapımda oyuncular birbirinden farklı seviyelere sahip olan bölümler içerisinde yer alacaklar.

Rangerenk bir atmosferde ilerlemeye çalışacağımız oyunda karşımıza çıkan engelleri aşacak ve bölümleri tamamlamaya çaılışacağız. Rakoo isimli bir karakteri canlandıracağımız yapımda oyuncular basit kontroller eşliğinde sevimli karakterlerini kontrol edebilecekler.

Tamamen ücretsiz olan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.