Rally Legends, gerçek ralli arabalarını kullandığınız online yarış oyunu. Kuş bakışı kamera açısıdan oynanan ralli yarış oyununda modifiye edebildiğiniz 18 araba ve 100 km yol yapacağınız 50’ye yakın pist yer alıyor. Gerçekçi hava koşuları ve hasar sistemiyle mobildeki en iyi ralli yarış oyunu. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

iOS platformunda ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan ralli yarış oyununda tek bir mod karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde oyuncularla online yarışıyorsunuz. Yarışları birincilikle tamamlamaktan başka şansınız yok. Yarıştıkça seviye atlıyorsunuz. Dolayısıyla her yarışta seviyenize uygun yarışçılar rakibiniz oluyor. Yarış esnasında bir yerlere çarparsanız aracınız sadece görüntü olarak hasar görmüyor, yarış alt üst oluyor. Gerçekçi hasar sistemi dışında yarışı etkileyen bir faktör de değişen hava.