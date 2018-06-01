Rancho Blast, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir eşleştirme oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu bölümleri ve bulmacalarıyla karşımıza çıkan oyunda becerilerinizi ortaya koyuyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Rancho Blast, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyor ve destansı güzelliğe sahip bir çiftliği yeniden inşa ediyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere de sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Kaliteli grafikleri ve kolay oynanışıyla da dikkat çeken Rancho Blast, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Ufak çaplı bir hikayaye de sahip olan oyunda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz renkli eşleştirme oyunlarını seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirm. Renkli küpleri patlatarak ilerleyebileceğiniz ve puanlar kazanabileceğiniz oyunda bir takım özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Farklı türde ödüllerin sahibi de olabileceğiniz oyunda zorlu görevleri de tamamlamanız gerekiyor. Rancho Blast sizleri bekliyor.

Rancho Blast oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.