Mobil platformda simülasyon oyunları bölümünde bulunan ve yarım milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Rank Insignia, askeri birlikleri ve tankları yöneterek stratejik savaşlara katılabileceğiniz ve rütbe yükseltmek için zorlu görevler üstleneceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, düşman tanklarını yok ederek savaştaki tüm rütbeleri toplamak ve sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Oyunda özelden genele doğru yer alan tüm rütbeleri toplamalı ve görevleri başarıyla tamamlamalısınız. Bulmaca tarzındaki savaş alanlarında boy göstererek düşmanlarınızı tek tek öldürmeli ve stratejik hamleler yaparak rakiplerinizin zaaflarını iyi değerlendirmelisiniz. Bu sayede tüm rütbe ve armalara erişebilirsiniz. Rütbeniz ne kadar yüksek olursa askeri donanmalarınız da o kadar güçlü olur. Bu nedenle rütbe yükseltmeye özen göstermelisiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Rank Insignia, aksiyona doyacağınız eşsiz bir oyundur.