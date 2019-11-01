Dünya çapında düzenlenen zorlu kriket maçlarına çıkarak güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiniz Real Cricket GO, spor oyunları kategorisinde yer alan ve 5 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, nefes kesen kriket maçlarında boy göstererek en iyi atışlarınızı sergilemek ve topu olabildiğince uzağa fırlatarak en yüksek puanları toplamaktır. Karakterinizin vuruş becerilerini geliştirerek maçlardan daha iyi sonuçlar alabilir ve liginizde sıralamanızı yükseltebilirsiniz. Oyuncunuzu özelleştirerek kendi tarzınızı yansıtabilir ve kariyeriniz boyunca farklı takımlarda forma giyebilirsiniz. Hassas kontroller sayesinde topu istediğiniz sertlikte fırlatabilir ve rakibinizi mağlup edebilirsiniz.

Oyunda birbirinden özel yüzlerce sopa ve top bulunmaktadır. Ayrıca farklı yeteneklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Farklı zorluk derecelerinden dilediğinizi seçerek maçlara çıkabilir ve dünya sıralamasında zirveye tırmanmak için mücadele edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerini içeren cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Real Cricket GO, ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyundur.