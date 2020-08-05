Real Moto 2

Yeni tasarlanan fizik motorunu scooter'dan süper spor bisikletine kadar çeşitli araçlarla deneyin.Sürücülerin hayal ettiği küresel bir yarışmada yerinizi alın ve dünyadaki oyunculara karşı yarışın.

Gerçek MOTO GP Şampiyonasını temel alan bu oyunda avucunuzun içinde süper gerçekçiliği deneyimleyin, yarış içgüdülerini serbest bırakın ve hız sınırlarını aşın.

Tüm kuralları çiğneyin ve MOTO GP pistinde yarış aksiyonunu yaşayın. Her biri kendi görünümüne ve gerçek hissine sahip bir dizi bölgeye ayrıldı. Daha önce mobil oyunlarda hiç görmediğiniz nefes kesici heyecan için hazırlanın.

Hız içgüdülerinizi uyandırsın ve gerçek motosiklet yarışını deneyimleyin. En iyi motosikletlere binin ve yarış adrenalinini yaşayın. Kampanya modunun zorluğu parçalara bağlı olarak değişecek. Becerilerinizle dünya rekorları kırın ve en iyi rekorla Dünya Şampiyonu olun.

Oyun basit ve kolay hale getirildi böylece herkes eğlenebilir ancak ustalaşmak göründüğünden çok daha zor.