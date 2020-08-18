Real Time Shields, şehri düşman ordularının saldırılarından ne kadar koruyabileceğinizi test eden bir oyundur. Ana hedefiniz: Düşmanın saldırılarını şehre girmesine izin vermeden püskürtmek olacak.

Birliklerinizi yükseltin ve daha güçlü birimlerin kilidini açın, aynı zamanda hayatını artırmak ve yeni askerlerin üreme hızını artırmak için şehri yükseltin. Her birim farklı saldırılar içeriyor, savaşlar birliklerinizi ve taktiğinizi geliştirmek için size zenginlik kazandıracak.

Düşmanların saldıracağı yerden okları takip edin ve buralarda savunmaya geçin. Eğer savaşlarda başarılı olur ve şehri koruyabilirseniz, yeni dünyaların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca oyuna çeşitlilik katan boss'lar ve bonus seviyeleri de yer alıyor.

Her savaş benzersiz bir taktik deneyimidir. Hayatta kal ve şehrini savun. Bu uzun süredir devam eden savaşta arenada ustalaşmak için ne gerekiyorsa yapın!