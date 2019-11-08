Hızlı ve birinci olma arasında ince bir çizgi var. Amerika’nın en seçkin yol yarış etkinliğine katılın ve yüksek oktanlı, tekerlekli harekete geçirme eyleminde dünyanın seçkin sürücülerine katılın!

Asfalt pistlerde daha önce görülmemiş benzersiz bir otomobille sürüşe başlayın, seçeceğiniz dünyanın en üst düzey yarış arabaları olan aracınızla başlayın

Araba kullanmaya başlayın ve ödüller kazanın, sokak asfaltındaki paraları ve elmasları toplayın kariyerinizi yüksek riskli yarışlarda geliştirin.

Rebel Racing Özellikleri