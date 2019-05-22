Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Rebirth Heroes, onlarca farklı karakter ve silahtan yararlanarak düşmanlarınızla savaşabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve eşsiz savaş sahneleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dilediğiniz kahramanı ve silahı seçerek savaş haritası üzerinde ilerlemek ve karşınıza çıkan herkesi etkisiz hale getirmektir. Düşmana her vurduğunuzda canları biraz daha azalır ve ölümcül darbeden sonra ölürler. Savaşlardan galip gelerek ganimet toplayabilir ve böylece farklı savaş aletlerinin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca kahramanlarınızı geliştirebilir ve istediğiniz teçhizatla donatabilirsiniz. Aksiyona doyacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca karakter ve silah yer almaktadır. Karakterlerin her biri farklı özel güçlere ve silahlara sahiptir. Kılıç, balta, ok, ışın kılıcı ve daha birçok ölümcül silahtan dilediğinizi seçerek savaşa başlayabilir ve düşmanlarınızı tek tek öldürebilirsiniz.

Rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Rebirth Heroes, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.