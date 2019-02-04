RebirthM, PC MMORPG oyunlarının kalitesinde hazırlanmış; macera, savaş ve fantastik türünü harmanlayan bir yapım. İlk olarak iOS kullanıcıları için indirilmeye açılan oyun, boyutuna göre etkileyici grafikler sunuyor. Savaş sahnelerini de oldukça başarılı bulduğum oyunun görev listesi de tatmin edici seviyede. Bu türü seviyorsanız, indirin; İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Güney Koreli oyun geliştiricilerinden Caret Games’in mobil oyuncular için hazırladığı devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyununda gerçek oyunculara karşı savaşmayı sevenler için PvP, yapay zekayı denemek isteyenler için de PvE modu bulunuyor. Sürükleyici ve orijinal hikaye boyunca birçok farklı görev alıyorsunuz. Tek başınıza savaşmak ya da loncalara katılıp 20 oyuncuyla birlikte eş zamanlı olarak geniş çaplı savaşmak size kalmış. Savaştıkça karakteriniz daha da güçleniyor. Kanat, özel güçler, evcil hayvanlar ve daha birçok toplanabilir öğe var.

RebirthM Özellikleri: