red, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelebileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim red mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Dikkat çekici bölümleri ve harika atmosferiyle karşımıza çıkan oyunda becerilerinizi kullanarak zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Özenle hazırlanmış onlarca bölüme sahip olan oyunda tüm zorlukları tamamlamalı ve liderlik koltuğuna oturmalısınız. Mantığa dayalı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken oyunda amacınız tüm bölümleri kırmızıyla kaplamak ve puanlar toplamak. İpucu ihtiyacınız olduğunda bazı ufak ipucları da alabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Minimal grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm red sizleri bekliyor.

red oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.