Savaş haritası üzerinde askeri birliklerinizle birlikte uzun bir yolculuğa çıkacağınız ve düşman ordularına türlü tuzaklar kurarak aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Redbros, macera oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eşsiz bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafikleri ve etkileyici savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli savaş stratejileri hazırlayarak düşman birliklerini etkisiz hale getirmek ve ganimet toplayarak ordunuzu büyütmektir. Askerlerinizi parmaklarınızla yönlendirebilir ve savaş haritası üzerinde dilediğiniz bölgeye konuşlandırabilirsiniz. Ayrıca farklı dizilişler kullanarak düşmanları gafil avlayabilir ve seviye atlayarak yeni savaş senaryolarının kilidini açabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir savaş oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda okçu askerler, kılıç şövalyeleri, balta atıcılar ve daha onlarca farklı özelliğe sahip savaş kahramanı yer almaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Redbros ile sizlerde dilediğiniz askeri birliği seçerek nefes kesen savaşlar yapabilir ve eğlenceli anlar geçirerek stresten uzaklaşabilirsiniz.