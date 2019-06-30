Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Redneck Rush, bir anda çıkan dev bir kasırgadan kaçmak için mücadele vereceğiniz ve farklı araçlar kullanarak zorlu parkurlarda ilerleyebileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Canlı ve renkli görüntü grafikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli araçlardan yararlanarak kasırgadan kaçmak ve parkurlardaki ödülleri toplayarak yola devam etmektir. Bir anda ortaya çıkan ve karşısına çıkan her şeyi yutan dev bir kasırgayla mücadele ederek zorlu yollardan geçmeli ve görevleri tamamlayarak bir sonraki bölümün kilidini açmalısınız. Parkurlarda ilerlerken karşınıza çıkan ineklere ve diğer hayvanlara çarpmamaya dikkat etmeli ve olabildiğince fazla para toplamalısınız. Traktör, kamyonet ve daha onlarca araçtan dilediğinizi kullanabilir ve kasırgadan hızla kaçarak parkurları tamamlayabilirsiniz. 15 farklı karakter arasından istediğinizi seçebilir ve oyuna başlayabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken Redneck Rush, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyundur.