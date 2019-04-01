Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Relic Chasers, renkli blokları eşleştirerek kamp malzemeleri toplayabileceğiniz ve bir dizi görevi tamamlayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, Farklı renkte ve şekildeki blokları uygun olarak eşleştirmek ve size verilen görevleri yerine getirmektir. Eşleştirme oyunlarını başarıyla tamamlayarak çadır, çanta, şapka, sandalye ve daha onlara farklı kamp malzemesine sahip olabilirsiniz. Böylece deniz kenarına muhteşem bir kamp alanı inşa edebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Oyunda kare, üçgen, yuvarlak ve beşgen gibi farklı renge sahip blok yığınları yer almaktadır. Bu yığınlar arasından en az 3 aynı bloğu birleştirmeli ve eşleştirmeleri tamamlamalısınız. Bu sayede kamp malzemelerinin kilidini açabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Relic Chasers, her geçen gün daha fazla oyun severin ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.