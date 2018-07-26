Tehlikeli tehditlerden kaçının ve keşfedilmemiş bölgelere giderken birçok muhteşem efsanevi kalıntısı keşfedin. Daima sallanan kayalıklar, başak tuzakları, asit damlaları, devasa örümcekler ve kocaman yarasalar acımasız bir düşman olabilir. Ancak bunları geçebilecek güçtesiniz!

İnanılmaz yeraltı macerasına yolculuk etmemizi sağlayan Relic Looter, asit ve sürükleyici olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunda düşmanların kalıplarını dikkatlice gözlemleyin ve sürekli tempo tutun. Boşlukları atlamak veya hareketinizi hızlandırmak için sağ alt düğmeyi kullanacağınız oyunda sol düğmeyle de aksiyonları gerçekleştirin. Hayat boyu maceraya hazır mısın?

Relic Looter Özellikleri