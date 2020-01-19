Android, Windows ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve 10 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Rento, çeşitli ticaret alanları ve gayrimenkullerin yer aldığı geniş bir platformda zar aracılığı ile ilerleyerek servetinizi artırmak için mücadele edeceğiniz ve eğlenceye doyacağınız eşsiz bir oyundur.

Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız bu oyunda yapmanız gereken, dükkan ve evleri satın almak için zar atarak oyun tahtasında ilerlemek ve gelen sayı kadar hamle yaparak piyonunuzu hedef kutucuğa bırakmaktır.

Gelen kutuda dükkan, ev, iflas, altın sandığı ve daha onlarca farklı ürünle karşılaşabilirsiniz. Mevcut paranızı kullanarak dükkanları ve evleri satın alarak servetinizi katlayabilir ve diğer oyunculardan kira alabilirsiniz. Eğer iflas kutusuna gelirseniz sizden istenilen ceza ücretini kasaya aktarmalı ya da gayrimenkullerinizi satışa çıkartmalısınız.

Mobil platformda masa oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Rento, online olarak arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar geçireceğiniz ve ticarete atılarak büyük bir servet elde edeceğiniz benzersiz bir oyundur.