Müziğin keyfini çıkarmak, onu dinlemekten daha fazlasıdır. Resso, kendinizi ifade etmenize ve sevdiğiniz parçaları ve yakında keşfedebilecekleriniz aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurmanıza olanak sağlayan bir müzik akışı uygulamasıdır.

En sevdiğiniz parçaların senkronize şarkı sözlerini kontrol edin. Favori lirik teklifinizi seçip sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak ruh halinizi ifade edin. En sevdiğiniz şarkıların çalma listelerini oluşturun ve topluluğun müziğinizi keşfetmesine izin verin. En sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve şarkı hakkındaki duygularını Resso topluluğunun diğer üyeleriyle paylaşmak için yorum bırakın.

Resso'nun topluluk özellikleri, arkadaşlarınızla en sevdiğiniz şarkılar üzerinden etkileşim kurmanıza, çalma listeleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza, sevdiğiniz şarkılar hakkında yorum yapmanıza olanak tanıyor