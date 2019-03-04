Rest in Pieces, porselen figür karakterlerin kabuslarına girdiğiniz mobil korku - gerilim oyunu. Ruhları şeytan tarafından ele geçirilen karakterleri kurtarma mücadelesi verdiğiniz karanlık temalı harika bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yapım, detaylarıyla hayranlık uyandıran görseller sunuyor. Karanlık temalı mobil oyunları seviyorsanız tavsiye ederim.

iPhone / iPad cihazınızda kulaklığınızı takıp karanlık bir odada ve tek başınıza oynamanız gereken bir oyun Rest in Pieces. Oyunda kolayca kırılıp paramparça olan porselen figürlerin rüyalarına dalıyorsunuz. Karakterlerin ruhları oldukça zayıf, şeytan tarafından yönetiliyorlar. Onları içinde bulundukları durumdan çıkarabilecek tek kişi sizsiniz. Kötü palyaço, deniz canavarı, vampir ve daha birçok şeytani varlıktan ruhları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Boss olarak geçen baş kötüyü yendikçe yeni karakterler oyuna giriyor.