Ücretsiz olarak oyun severlere sunulan ve bir milyondan fazla kişi tarafından tercih edilen Restaurant Tycoon, restoran işletmeciliği yaparak para kazanabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Toplamda 5 farklı dil seçeneği ile geniş bir kitleye hitap eden ve farklı tasarımı ile eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda asıl amaç, bir dükkan satın almak ve restoran işletmeciliğine başlamaktır. Aldığınız dükkanı istediğiniz gibi dekore edebilir ve hayalinizdeki restoranı inşa edebilirsiniz. Gereken tüm eşyaları ve malzemeleri alarak restoranınızın açılışını yapabilirsiniz.

Müşterilerin ilgisini çekmek ve karınızı artırmak için farklı yemekler yapmalısınız. Çeşitli menüler hazırlamalı ve bu menüleri cazip fiyatlara sunmalısınız. Müşterilerinize iyi davranmalı ve yemeklerini zamanında götürmelisiniz. Aksi halde müşterilerinizi kaybedebilir ve zarara uğrayabilirsiniz. Seviye atladıkça farklı bölümlere geçebilir ve restoranınızı geliştirebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Restaurant Tycoon, Android ve İOS işlemciye sahip olan tüm cihazlarda oynayabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.