Retro Bowl, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir spor oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz retro futbol oyunu olarak nitelendirebileceğim Retro Bowl, takımınızı şampiyon yapmak için mücadele etmeniz gereken bir oyundur. Retro tarz bir atmosfere sahip olan oyunda hem futbol becerilerinizi sınıyor hemde keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Futbol oyunu oynamayı seviyorsanız tatmin olabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Kolay bit oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Retro Bowl oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.