Onlarca farklı savaş uçağını kullanma fırsatı bulabileceğiniz ve uzaylılara karşı savaşarak ganimet toplayabileceğiniz Retro Shooting: Arcade Plane Shooter, bir milyondan fazla oyun severin tercih ettiği sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Klasik tarzla modern tarzı harmanlayan ve olağanüstü bir tasarıma sahip olan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere sahip olan savaş uçaklarını kullanarak düşman uçaklarını ve uzay gemilerini bombalamak ve hareket eden her şeyi etkisiz hale getirmektir. Oyunda füze, bomba, lazer ışını ve daha birçok savaş mühimmatından faydalanabilirsiniz. Kamikaze uçuşları yapan düşman uçaklarını vurarak savaşlardan galip gelmeli ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyun içerisinde onlarca zorlu savaş parkuru ve sayısız düşman uçağı yer almaktadır. Ayrıca hedefleri vurabileceğiniz birbirinden özel savaş uçakları ve birçok silah bulunmaktadır. Hareket halindeki hedefleri vurarak seviye atlayabilir ve yeni savaş malzemeleri satın alabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Retro Shooting: Arcade Plane Shooter, ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir savaş oyundur.