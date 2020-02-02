Ölümcül tuzaklar ve türlü engellerle donatılmış aksiyon dolu parkurlarda mücadele ederek değerli eşyaları toplayacağınız ReversEstory, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyundur.

Basit ve sade grafik tasarımı ile zorlanmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, onlarca savaş kahramanı arasından dilediğinizi seçerek zorlu görevler üstlenmek ve alandaki kıymetli eşyaları toplayarak seviye atlamaktır.

Parkurlardaki hareketli blokları ve çubukları vurarak kendinize kalkan yapmalı ve hayatta kalarak değerli eşyaları toplamalısınız.

Ok atarak ve çeşitli silahlardan yararlanarak size saldıran düşman askerlerini etkisiz hale getirebilir ve parkurlardaki engelleri aşarak sonraki seviyelerin kilidini açabilirsiniz.

Birbirinden ilginç özelliklere ve ölümcül savaş aletlerine sahip onlarca karakter yer almaktadır.

Ayrıca aksiyona doyacağınız birbirinde zorlu yüzlerce parkur ve aşmanız gereken sayısız engel bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı mecradan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız ve sıkılmadan oynayacağınız ReversEstory, aksiyon oyunları arasında yer alan bağımlılık yapıcı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.