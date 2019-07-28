2017 yılında mobil platformda yayınlanan Rhino Evolution o dönem oldukça eğlenceli bir oyun olarak duyurulmuştu.

Günümüzde Android ve İOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Rhino Evolution, mobil platformun başarılı isimleri arasında yer alan Evolution Games GmbH tarafından geliştirildi.

Oldukça zengin içeriğe ve basit bir oynanış yapısına sahip olan Rhino Evolution ile oyuncular 5 farklı aşama da 30 değişik gergedan evrimine tanıklık edecek ve keyifli zaman geçirecekler. Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda bizden istenilen gergedanları birleştirerek onlara evrim geçirtmek olacak.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek olan yapım kendine has içeriklere sahip.