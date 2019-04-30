Dünyaca ünlü müzisyenler tarafından bestelenen onlarca farklı müziği çalabileceğiniz ve eğlenceli anlar geçirebileceğiniz RhythmStar: Music Adventure, mobil platformda müzik oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hızla ilerleyen bir platforma ayak uydurarak belirli noktalarda bulunan tuşlara basmak ve ritme uyarak çeşitli melodiler oluşturmaktır. Sevimli karakterler arasından dilediğinizi seçerek parkura başlamalı ve müziğin ritmine ayak uydurarak tuşlara basmalısınız. Tuşları atlar ya da yanlış tuşa basarsanız melodi bozulur ve oyun yeniden başlar, Bu nedenle tüm tuşlara basarak parkuru tamamlamalı ve eşsiz müzikler dinleyerek yolunuza devam etmelisiniz. Sıkılmadan oynayabileceğiniz ve farklı melodiler keşfedebileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Mozart ve Beethoven gibi tüm dünyada ün kazanmış birçok farklı müzisyenin eserlerine yer verilmiştir. Karakterinizi seçerek bu besteleri çalabilir ve parkurları tamamlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz RhythmStar: Music Adventure, ücretsiz olarak sunulan ve binlerce oyuncu tarafından oynanan eşsiz bir oyundur.