Rick and Morty: Pocket Mortys oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Galaksideki 1 numaralı çok boyutlu torun savaş simülatörü geri döndü ve her zamankinden daha iyi. Siz Rick Sanchez, herkesin favori dengesiz dahisi. Peki sizin favoriniz hangisi?

Bu oyun sizi tanıdık olmayan bir boyuta hapseder ve Morty'nin savaşmasının çoklu evrendeki en yeni trend olduğunu keşfedersiniz. Şimdi çoklu dünyadaki Rickleri yenmek ve geri almak için rozetleri toplamak zorundasınız. Torununuzun yakalayabileceğiniz, eğitebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz yüzlerce sürümü var. 300'den fazla benzersiz ve tuhaf Morty var. Siz en mükemmel Morty' ye ulaşmak için eğitin birleştirin ve geliştirin. Arkaşlarınla birlikte savaş ve düşmanlarını yen.Diğer görevleri tamamlamak veya servetinizi arttırmak için yatırım yapmanız gerekiyor. Çoklu dünyadaki servetiniz sizi statünüzü belirler.

Basit gibi görünen fakat birçok zor bölümden oluşan bu oyun renkli grafikleri ile oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Büyüleyici atmosferi ve gerçekçi ses efektleriyle çok beğenilen bir oyun oluyor. Siz de bu maceranınn bir parçası olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak inidirebilirsiniz.