Rengarenk halkalardan oluşan zorlu parkurlarda yarışarak maksimum miktarda halka parçalamak için mücadele edeceğiniz Ring Thing, ücretsiz olarak sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.

Canlı renklerle tasarlanmış kaliteli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, üst üste sıralanmış aynı renge sahip onlarca halkayı devirmek için art arda top fırlatmak ve maksimum puana ulaşarak rekor kırmaktır. Halkada belirtilen rengin bazı bölümlerinde beyaz noktalar bulunmaktadır. Bu beyazlıklara topu değdirmemeli ve gittikçe hız kazanan halkaları parçalayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyun içerisinde yeşil, mavi, kırmızı, pembe, sarı ve daha onlarca renge sahip birbirinden sevimli karakterler bulunmaktadır. Ayrıca yine canlı renklerle tasarlanmış sayısız parkur yer almaktadır. Dilediğiniz renkteki karakteri seçerek halkaları topa tutabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Ring Thing, stres giderici özelliği ile ön plana çıkan keyif verici bir oyundur.