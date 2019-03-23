Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oyun tutkunlarına ücretsiz olarak hizmet veren Rise & Destroy, dev canavar karakterlerini yöneterek insanlara karşı mücadele edebileceğiniz aksiyon dolu bir oyundur.

Çarpıcı grafiklerle donatılan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca farklı canavarı eğiterek size verilen görevleri yerine getirmek ve insanlara karşı savaşarak şehirleri yok etmektir. Oyunda, canavarların yaşadıkları bölgelerin insanlar tarafından işgal edilmesi ve canavarların bu duruma öfkesi konu alınmıştır. Yaşam alanlarının insanlar tarafından gasp edilmesine tahammül edemeyen canavarlar, tüm şehri yok etmek için harekete geçecek ve insanlara savaş ilan edeceklerdir.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve çeşitli savaş haritaları yer almaktadır. Dinozor ve ejderha gibi çeşitli canavarları eğiterek büyük bir grup oluşturabilirsiniz. Şehri yerle bir ederek insanlara derslerini verebilir ve yaşam alanlarınıza tekrar kavuşabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Rise & Destroy, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsi bir oyundur.