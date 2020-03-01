Mobil strateji oyunları arasına hızlı bir giriş yapan Rise of Mages ile gerçek zamanlı olarak savaşlara katılmaya hazır olun!

Unic Games’in imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Rise of Mages 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Rengarenk içeriklerin yanı sıra çeşitli ırkları bünyesinde bulunduran yapım da oyuncular ittifaklar kuracak, orklar ve iblisler gibi çeşitli düşmanlar ile savaşacaklar. Geniş bir harita üzerinde kendi üssümüzü kurabileceğimiz yapım da oyuncular üslerini geliştirerek daha etkili bir hale getirebilecekler.

Oyunculara sürükleyici bir RTS deneyimi sunan oyun içerisinde seçtiğimiz karakterleri de geliştirebilecek, daha etkili bir hale getirerek düşmanlar karşısında avantajlı olabileceğiz. Rise of Mages mobil oyunlar arasında 10 bin oyuncu tarafından oynanıyor.