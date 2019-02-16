İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak oynanan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatan Rising Super Chef 2 bir arcade oyunudur.

Dünyanın en iyi şefi olmaya çalışacağımız yapımda müşterilerimizin siparişlerini hazırlamaya çalışacak ve onları memnun etmeye çalışacağız. Oldukça renkli bir yapıya sahip olan mobil arcade oyununda kahvaltı, yemek ve tatlılar yapacak müşterilerimizin isteklerini karşılamaya çalışacağız. Ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan yapımda dünyanın en iyi şefi olma yolunda önemli adımlar atacağız.

Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan ve birbirinden farklı zorluk derecesine sahip olan görevlerden oluşan yapımda mutfağımızda harikalar yaratmaya çalışacağız. Mini Stone Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan oyun, şuanda tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yapım Google Play’de 4.5 gibi bir skor puanına sahip olarak yayın hayatına devam ediyor.

iyi oyunlar dileriz.