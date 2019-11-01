Güçlü robotlara karşı mücadele ederek kriket maçlarına çıkacağınız ve vuruş becerilerinizi geliştirerek zorlu rakiplerle karşılaşacağınız Robot Cricket, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş bir kitleye hitap eden benzersiz bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, robotlar tarafından farklı hızlarda fırlatılan toplara kontrollü bir şekilde vurarak en uzak bölgeye atmak ve puan kazanmaktır. Zorlu turnuvalarda ve şampiyonalardan boy göstererek güçlü robotlarla zorlu maçlara çıkabilirsiniz. Maçları kazanarak yeni karakterlerin ve kıyafetlerin kilidini açabilirsiniz. Seviye atladıkça robotlar daha da güçlenmekte ve atışlar zorlaşmaktadır. Bu yüzden karakterinizin atış becerilerini sürekli geliştirmeli ve maçlarda en iyi atışları yaptırmalısınız.

Oyun içerisinde onlarca saha ve farklı özelliklere sahip birçok kriket oyuncusu yer almaktadır. Ayrıca oyuncunuzu özelleştirebileceğiniz yüzlerce kıyafet ve aksesuar bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz Robot Cricket ile sizde kriket tutkunuzu dilediğiniz gibi yaşayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.