Robot Wants Kitty, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir macera oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken bir mobil oyun olan Robot Wants Kitty'de sevimli kediye ulaşmanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Robot Wants Kitty, mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Zorlu engellerin yer aldığı oyunda farklı bulmacaları çözerek ilerliyor ve sevimli kediyi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü düşmanların yer aldığı oyunda tüm düşmanlarınızı yok ederek ilerlemelisiniz. Yüksek puanlara ulaşarak liderlik koltuğuna da oturabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Mekanik bir atmosfere sahip olan oyunda birbirinden farklı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Eğer bu tarz platform oyunlarını seviyorsanız Robot Wants Kitty tam size göre bir oyun diyebilirim. Gelişmiş kontrol mekanizması ve yaratıcı engelleriyle dikkat çeken Robot Wants Kitty mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Robot Wants Kitty oyununu sakın kaçırmayın.

Robot Wants Kitty oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.