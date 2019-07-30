JK Games Studio imzası ile geliştirilerek mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Rock Collector simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden güzel arazilere sahip olan oyunda oldukça renkli anlar bizleri bekliyor olacak. 10 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam edilen yapımda eğlenceli bir atmosfer ile karşılaşacağız.

Madencilik yapacağımız oyunda özel daha doğrusu kıymetli taşları arayacak ve bulduğumuzda da onları işleyip satacağız. Oyun içerisindeki amacımız değerli taşlar bulmak olacak. Basit grafikleri ile oyuncular tarafından Google Play’de 4.5 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım en son 15 Temmuz 2019’da güncelleme aldı.

Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve keyfini çıkartmaya başlayabilirler.