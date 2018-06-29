Rock of Destruction!, Voodoo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan yok etme oyunu. Devasa büyüklükte bir taşı kontrol ettiğiniz oyunda önünüze çıkan her şeyi yıkıp geçiyorsunuz. Dikkat ve refleks gerektiren eğlenceli bir oyun. Zaman geçirmek için ideal oyunlar arasına girebilir.

Minimalist stil gözü yormayan, detaylarla dolu şehir, köy ve kasabalarda geçen oyunda amaç yok etmek. Yuvarlanan büyük taşı kontrolünüz altına alarak binalar, çitler, trenler, kısaca önünüze ne çıkarsa ezerek büyük bir yıkım yaratıyorsunuz. Orta çağda başlayan oyun günümüze geldiğinizde sonlanıyor ancak çağ atlamak epey zor. Yuvarlanırken sert yapılara denk gelirseniz puanınız sıfırlanıyor, sil baştan başlıyorsunuz. Bu arada reklamlarla karşılaşmamak için oyuna girmeden önce internet bağlantınızı kapatmanızı öneririm.