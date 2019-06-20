100 binden fazla Android ve İOS platformu oyuncusunu uzayın derinliklerine götüren Rocket Dodge ücretsiz bir mobil arcade oyunudur.

Kwalee Ltd imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan yapımda uzayın derinliklerine gidecek ve keşifler gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizi takip eden roketlerden de kaçacağımız oyunda bu roketleri etkisiz hale getirerek görevlerimizi başarmaya çalışacağız.

Görsel efektler ile oyunculara eğlenceli anlar vadeden başarılı oyun aldığı inceleme puanı ile de bu durumu gözler önüne seriyor. Pilotluk yeteneklerimizi de sergileyeceğimiz mobil oyunda samanyolunu keşfedebilmek için müthiş gemileri kullanacağız.

Oyuncular birbirinden farklı gemiler arasından seçimler yapabilecek ve evrenin derinliklerine inebilecekler. Muhteşem ağır çekimler eşliğinde manevralar da yapabileceğiz.