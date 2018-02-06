Rocket Sling, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken oyunda zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyun olan Rocket Sling, gezegenlerin yörüngelerini dolaşarak puanlar kazandığınız bir mobil oyundur. Zorlu bölümlerin ve seviyelerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda harika bir atmosfer yer alıyor. Uzay meraklılarının yakından takip edeceği oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eşsiz oyun kurgusuyla karşımıza çıkan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınamalı ve 20'den fazla zorlu seviyenin üstesinden gelmelisiniz. Hızlı ve tempolu bir oynanış sunan oyunda kendi yolunuzu kendiniz belirliyorsunuz. Rocket Sling oyununu sakın kaçırmayın.

Rocket Sling oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.