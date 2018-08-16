Güneş dışarı çıktığında, Winteria antik gezegeni donmaya başladı ve sakinleri kendilerini yok olma eşiğinde buldular. Sadece cesur kahraman Zikko onları kurtarabilir. Cesur Zikko, asteroidler ve cansız araziler arasında, tehlikeli alan derinliklerinde bir yerlerde.

Rocket X'de amacınız, kozmik okyanusun muhteşem koyu mavi derinliklerine dalmak ve yeni yerler keşfetmek. Zikko ve arkadaşlarına dikkat edin çünkü sonsuz alan birçok tehlikeyi barındırıyor. Zikko'nun ailesini ve arkadaşlarını kurtarmasına ve unutulmaz uzay maceralarına dalmasına yardımcı olun. Yolunuzda sayısız yıldız, güzel ve tehlikeli gezegenlerin yanı sıra karmaşık tuzaklar ve engellerle karşılaşacaksınız.

Roket dünyasındaki tüm gezegenler benzersiz bir ekosisteme sahiptir. Ama hepsi yaşamak için uygun değildir. Görevinize devam edin ve Zikko'nun ailesinin ve arkadaşlarının yeni bir ev bulmasına yardımcı olun. Galaksi seni bekliyor. Sakın korkmayın ve araştırmaya başlayın!