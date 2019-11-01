Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Rogue Dungeon RPG, rakiplerinizle birebir savaşlar yaparak aksiyon dolu anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikle ve ses efektleri ile donatılan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendinize uygun bir karakter belirleyerek rakiplerinize karşı mücadele etmek ve karakterinizi geliştirerek seviye atlamaktır. Sahip olduğunuz karakteri iyi yönetmeli ve rolünüzün hakkını vermelisiniz. Online savaşlarda boy göstererek zorlu rakiplerle karşılaşabilir ve dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. Savaşlardan ganimet toplayarak kahramanınızın seviyesini artırabilir ve yeni özellikler ekleyerek yenilmez bir karakter oluşturabilirsiniz.

Oyun içerisinde ilginç özelliklere ve ölümcül silahlara sahip yüzlerce karakter yer almaktadır. Ayrıca çeşitli savaş meydanları ve sayısız görev bulunmaktadır. Karakterinizi seçerek zorlu görevlerde rol alabilir ve güçlü rakiplerle savaşabilirsiniz.

Rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Rogue Dungeon RPG, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyun olarak göze çarpmaktadır.