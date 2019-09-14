Roller Smash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Roller Smash, renkli küpleri toplayarak eğlenceli zaman geçirdiğiniz bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda amacınız renkli küpleri toplayarak ilerlemek ve bölümleri tamamlamak. Tek elle oynayabileceğiniz oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Bağımlılık yapıcı bir oynanışa sahip olan oyundan kendinizi alamayacağınızı da söyleyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceği Roller Smash sizleri bekliyor. Yıkım gücü yaratarak keyifli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda amacınız bölümleri tamamlamak.

Roller Smash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.