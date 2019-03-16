Rolling Sky 2'de karakterinizi doğru yönde kontrol etmeniz ve uygun bir şekilde kaydırmanız gerekir. Yuvarlanan gökyüzü çölü, sizi sürekli bir şekilde kovalayacak ve enerji verici bir ses ile daha fazla bağlanmanıza sebep olacaktır.

Farklı türdeki hareketiyle kontrolde tutmaya çalıştığımız Rolling Sky 2'deki amacımız portalın sonuna ulaşmak. Karmaşık yapıda tasarlanmış her noktası tuzaklarla dolu portalda ilerlemek son derece güç. Rolling Sky oyununda tahmin edilmeyecek kadar büyük engeller bulunuyor. Ekranda hareket eden karakteri parmağınız ile sol ya da sağ yaparak kontrol ediyorsunuz.

Hayalinizdeki yolculuklara uzanırken küçük prensinizi tutun ve sürükleyin!