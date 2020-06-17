Rope 3D oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Minik karakterler ile oynanan oyunların her zaman büyük bir zevk verdiği herkes tarafından biliniyor. Müthiş atmosferi sayesinde de elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir oyuna dönüşüyor. ayrıca sürükleyici ve pratik olması ile de dikkat çekiyor.

Bu oyunda yapmanız gerekenler ise çok basit. Bir platform üzerinde birden çok karakterle oyuna başlıyorsunuz. Oyunda yönettiğiniz iki oyuncu ve onların elindeki ip var. Bu ip ile oyundaki diğer karakterlerin platformdan düşmeden bitiş çizgisine gelmeleri gerekiyor. Çünkü aşağı düşerler ise onları yerde cayır cayır yanan bir zemin bekliyor. Yani düşmeleri onların sonu oluyor. Bunu engellemek de sizlere düşüyor. Doğru stratejiyi yaparak en fazla kişi ile bitiş çizgisine ulaşmalısınız. Elinizden gelen çabayı gösterin ve bölümleri daha fazla altınla bitirin. Kolay seviye ile başlayan oyun daha sonraları zorlaşacak. Sen de bunların üstesinden gelebileceğini düşünüyorsan oyunu indir ve hemen oynamaya başla.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.