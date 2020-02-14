Rope Bowling, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Rope Bowling oyununda becerilerinizi sınıyorsunuz. Bowling konseptinde bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğim Rope Bowling oyununda sallanan bowling toplarını doğru zamanda doğru yerlerden keserek labutları devirmeniz ve bölümü tamamlamanız gerekiyor. Hem keyifli vakit geçirebileceğiniz hem de zorlu bölümleri geçmek için düşünebileceğiniz bir ortam sunan Rope Bowling oyunu telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda harika bir atmosfer yer almakta.

Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Rope Bowling oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.