Rope Clash

Mükemmel kancaları bulun, ninja gibi hızlıca sallanın, liginizi yükseltin ve yetenekli bir kahraman atıcı olun. Çok oyunculu yarışlarda yarışın ve en iyisi olmak için çaba gösterin. En iyi performansa ulaşmak için farklı halatların kilidini açın.

En güçlü ve en hızlı halatı elde etmek için halatınızın dönüş hızını, itme - çekme hızını ve halat uzunluğunu yükseltin. Kendi özel haritalarını oluştur ve arkadaşlarınla ​​paylaş. Arkadaşlarınla birlikte oynayacağın haritalarda karakterini geliştir ve halatla ilerlemede rekor kır.

Harika eşsiz haritalar ve karakterler ile eğlencenin tadını çıkarın. Farklı türdeki halatları alarak veya kendi halatını özelleştirerek daha hızlı adımlar atabilrsin. Kendine özgü adımlar geliştiriyorken rakiplerini geri planda bırakmayı ihmal etme!