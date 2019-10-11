Rope Slash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkan Rope Slash, renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanda ekrana dokunmak ve ipi kesmek. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan Rope Slash, sizleri bekliyor.

Rope Slash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.