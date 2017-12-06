Rotate.io, sürekli dönerek ilerleyen karakterleri kontrol ettiğiniz arcade tarzında eğlenceli bir iPhone / iPad oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, oynaması kolay çok iyi olması zaman alan oyunlar arasında. Hem tek hem de multiplayer mod sunan yapım, kafa dağıtmak için birebir.

Tek dokunuş kontrollere sahip olduğundan mekan fark etmeksizin rahatlıkla oynanabilecek türde bir arcade oyun Rotate.io. Oyunda puan toplamak için tek yapmanız gereken şey; yolunuza çıkan altınları toplamak. Ancak onlara ulaşmak göründüğü kadar kolay değil. Altınları çok yakın durmanıza rağmen karakteriniz kendi çizgisinde koşmak zorunda olduğundan doğrudan toplayamıyorsunuz. Karakterin kendi çevresinde dönüp durması bir yana blokların sıklığı altınları kolayca almanızı engelliyor.

Bloklar, ağaçlar ve altınlarla dolu geniş haritalarda ister tek başınıza isterseniz de diğer oyuncularla birlikte oynuyorsunuz. Elbette multiplayer modda oynamak çok daha keyif verici.