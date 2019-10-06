Roterra yüzeyin ötesine bakış ve algıyı değiştirme ile ilgili bir bulmaca oyunu. Angelica, iri yarı şovalyelerin dünyasında fidan gibi bir genç kız, ıstırap çeken bir soylu aile kızı değil. Yeryüzünü amaçlarına uygun hale getirebilmek için istediği gibi değiştirmesine imkan tanıyan güçlü sihri kontrol ediyor.

İhanete uğramış ve ormanda terk edilmiş olan Angelica'nın içini kasıp kavuran fırtınalar yolların birbirlerine bağlanmadığı bu karmakarışık fiziksel ortama yansıyor. O, bu engelleri aşarken güçleniyor ve ilerlemenin tek yolunun çok sık olarak bakış açısını değiştirmek olduğunu öğreniyor.

Çapraz geçiş yapmak için dünyayı tepetaklak döndürmen, ağaçları yollara, düz duvarları merdivenlere dönüştürmen, her dönemeçte yeni bir yol ortaya çıkarman gerekebilir.

Roterra - Flip the Fairytale Özellikleri